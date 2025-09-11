Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Taşçılar Köyü'nde düzenlenen yağlık ayçiçeği hasat programına katıldı. Bakanlık, Valilik ve İl Özel İdaresi'nin hibe tohum destekleriyle son dört yılda ekim alanı 60 bin dekardan 111 bin dekara yükselerek rekor kırdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ayçiçeği hasadında çiftçilerle bir araya geldi.

Taşçılar Köyü'nde düzenlenen yağlık ayçiçeği hasat programındaki buluşmada hibe tohum destekleriyle son 4 yılda ekim alanının 60 bin dekardan 111 bin dekara yükselerek rekor kırdığına dikkati çeken Vali Sözer, "Bu artış ülke ekonomisine ve çiftçi gelirine büyük katkı sağlıyor. Alın teriyle bereketlenen topraklarda üretimi artırmaya yönelik desteklerimiz sürecek. Tüm üreticilere bereketli sezon diliyorum" dedi.