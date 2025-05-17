Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vezirhan beldesinde bulunan orman yangınlarına müdahale noktasında incelemelerde bulunurken, Bilecik ormanları için yeni tedbirler kapsamında 5 Haziran’dan itibaren yasaklar başlayacağını söyledi.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ile birlikte orman yangınlarına müdahale için hazırda bekleyen araç ve gereçleri yerinde inceledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riskinin arttığını belirten Vali Aygöl, 5 Haziran’dan itibaren orman giriş alanlarında ateş yakmanın yasaklanacağını duyurdu. Bilecik’in yüzde 57’sinin ormanlık alanlardan oluştuğuna dikkat çeken Vali Aygöl, yangınlarla mücadelede tüm kurumların koordineli bir şekilde hareket ettiğini vurguladı. Vali Aygöl, ormanların korunmasına yönelik çalışmaların önemine değinerek, "Envanter açısından 9’uncu sırada olan bir vilayette yaşıyoruz. Orman yangınları bizim için çok önemli. Ciddi bir mücadele ve başarılı bir çalışma yürütüyoruz. 5 Haziran itibarıyla ormanlarda ateş yakmayı yasaklıyoruz. Asıl hedefimiz yeşil vatanımızı korumak. Güçlü bir orman teşkilatımız var ve tüm ekipmanlarımız hazır. Yangınsız bir dönem yaşamak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecik genelinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında hava ve kara destekli müdahale ekiplerinin koordinasyonu sağlanırken, vatandaşların da duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.