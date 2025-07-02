Bilecik’te dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu Kuyubaşı ve Örenköy’lerin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın kontrol altına alındı.

Bilecik’te dün öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyünce, Kuyubaşı köyünde 25 vatandaş, 35 küçükbaş ve Örenköy’de ise 90 vatandaşın yanı sıra, 60 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvan yerleşimlerden tahliye edilmişti. Alevler sabaha karşı kontrolde altına alınırken, soğutma çalışalar devam ediyor. Bölge hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde ablukaya alınırken, alevlerin yeniden çıkmaması için nöbet tutuluyor.

Öte yandan 2 köyde yaşayan vatandaşlar bugün kontrollü bir şekilde evlerine geri döndüler.