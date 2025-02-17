Bilecik Valisi Şefik Aygöl, turizmin kalbi olan Şeyh Edebali Havzası’nda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Şubaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ile birlikte Şeyh Edebali Havzası’nda incelemelerde bulundu. Devam eden yenileme çalışmalarını yerinde değerlendiren heyet, havzanın tarih ve kültürle buluşarak şehrin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesi için yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Aygöl, bölgedeki restorasyon ve düzenleme çalışmalarının hızla ilerlediğini belirterek, "Şeyh Edebali Havzası, hem manevi hem de kültürel mirasımızın önemli bir parçası. Yapılan çalışmalarla birlikte burası Bilecik’in turizmde öne çıkan merkezlerinden biri olacak" dedi.