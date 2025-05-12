Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Merkeze bağlı Çukurören Köyü ile Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyü’nde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, vatandaşların yoğun katılımıyla coşku içinde kutlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'teki hıdırellez şenliklerde geleneksel pilav ikramı yapılırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, “Hıdırellez; bereketin, umudun ve dayanışmanın simgesidir. Köylerimizde böylesine güzel bir atmosferi görmek bizleri mutlu ediyor. Kültürel değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, yapılan dualar eşliğinde sona erdi.