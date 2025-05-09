Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ulaşımda kartlı sistemde gelinen son durum hakkında bilgi vererek, "Haziran ayının başlarında elektronik ödeme sistemine geçiyoruz. Orada kart okutma sistemiyle ilerletilecek" dedi.

Subaşı, belediye ait otobüslerin eylül ayında ulaşıma koymayı düşündüklerini, otobüslerin geliş süreci bir daha ki sene olacağını söyledi. Başkan Melek Mızrak Subaşı, "Hem memurların çok olduğu bir kent olmamız hem de üniversite öğrencilerimizin burada olmaması gibi durum var. Bir de bu durumun sağlıklı işlemesi için adım adım uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki haftalarda Haziran ayının başlarında elektronik ödeme sistemine geçiyoruz. Orada kart okutma sistemiyle ilerletilecek. Kartlarımız geldi. Biz de kent lokantasının alt katını düzenliyoruz. Orada bir kart basım noktası oluşturacağız. Çok yakın bir zamanda üniversite yönetiminden de rica edeceğiz. Orada da böyle bir basım yeri ayarlamamız gerekiyor. Çünkü ciddi bir üniversiteli sayısı var" dedi.

Minibüs sürücüleri ve STK temsilcilerine sistem hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak

Elektronik ödeme sistemi hakkında minibüs sürücüleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bilgilendirileceği bilgisini paylaşan Başkan Subaşı, ‘’Kartlarımız basıldıktan sonra önümüzdeki haftalarda hem minibüs sürücüleriyle hem de kent konseyi aracılığıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarımıza bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceğiz. Haziran ayı itibariyle sistemi aktif hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.