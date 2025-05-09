Haliliye Belediyesi, gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarına destek olmaya devam ediyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz dershane hizmeti ve nezih ortamlarda ders çalışma imkanı sağlayan Haliliye Belediyesi, sınav öncesi motivasyon semineri düzenledi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Diyetisyen Birimi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için özel bir motivasyon eğitimi düzenledi. Karşıyaka Dijital Kütüphane, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Devteşti Okuma Salonu’nda sınavlara hazırlanan gençlere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, alanında uzman psikolojik danışmanlar tarafından sınav öncesi rehberlik sağlandı. Eğitimde, stresle baş etme yöntemleri, yüksek motivasyon teknikleri ve 50 günlük verimli çalışma planı başlıkları ele alındı.

Seminere katılan öğrenciler, kendilerine bu imkânı sunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti. Haliliye Belediyesi, gençlerin sınav süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.