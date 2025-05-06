Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), tarafından düzenlenen 3. Bilim ve Kültür Şenliği, 7-8 Mayıs tarihlerinde üniversite kampüsünde gerçekleştirilecek.

Şenlik öncesinde toplanan Düzenleme Kurulu, etkinlik hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla Rektörlük Senato Salonu’nda son toplantısını yaptı. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve düzenleme kurulu üyeleri katılım sağladı.

Şenliğin akademik ve kültürel çeşitliliği öne çıkaran içeriği kapsamında akademik sunumlar, öğrenci projeleri, sergiler, atölyeler, konserler ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Bilecik’e ait yerel ürünler ziyaretçilere sunulacak.

Kurul toplantısında, etkinlik süresince gerekli kontrol ve koordinasyon süreçlerinin tamamlanarak organizasyonun coşku ve güven içinde gerçekleşmesi için detaylı planlamaların yapıldığı bildirildi.