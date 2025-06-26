Bilecik’te Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) programı kapsamında ’Saha Elçileri Eğitimi’ düzenlendi.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde, il merkezi ve köylerden gelen muhtarlara toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları, ilk yardım bilgileri ve temel sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirme ve uygulamalı eğitimler düzenlendi. Eğitim programında koruyucu sağlık hizmetleri konusunda çeşitli başlıklarda sunumlar yapılarak katılımcıların sağlık okuryazarlığı desteklendi.

Öte yandan eğitimin amacımız; toplumun her kesimine ulaşarak sağlık bilincini artırmak olduğu söylendi.