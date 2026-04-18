Bilecik Kolej Spor Kulübü, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi.

Bilecik Kolej Spor Kulübü Yönetim Kurulu, antrenörleri ve sporcuları, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile valilik makamında bir araya geldi. Buluşmada Kadınlar Futbol 3. Ligi ve altyapı yaş gruplarında Bilecik'i temsil eden kulübün çalışmaları ve elde ettiği başarılar hakkında bilgi verildi. Kulüp yetkilileri desteklerinden dolayı Vali Sözer'e teşekkür ederek, başarılarını artırarak sürdürmek için çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Gençlerimizin spor alanında elde ettiği her başarı bizleri gururlandırıyor. Sizlerin azmi ve disiplini, gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağınızın göstergesidir. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz' dedi.