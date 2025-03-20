Bilecik, doğa ve macera tutkunları için yeni bir adres haline geliyor.

Vali Şefik Aygöl, Motokros Şampiyonası’na hazırlanan sporcularla bir araya gelerek Pelitözü Gölpark’tan başlayıp Selöz Göleti’nde sona eren ATV sürüşüne katıldı. Sporcularla birlikte parkuru deneyimleyen Vali Aygöl, bölgenin ekstrem sporlar için sunduğu fırsatları yerinde inceledi. Etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Bilecik’in doğal yapısı, ekstrem sporlar için büyük bir potansiyele sahip. Motokros, ATV, yamaç paraşütü ve daha birçok spor dalında şehrimizi öne çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Aygöl açıklamasının sonunda şunları da kaydetti; "Selöz Göleti, ATV ve motokros başta olmak üzere pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, bölge yakın gelecekte adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri haline gelecek" diyerek konuştu.