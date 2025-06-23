Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’de düzenlenen Hıdırellez Şenliklerine katılarak, yüzyıllık geleneğin coşkusuna ortak oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy, Hıdırellez Şenlikleri ile renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şenliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve köklü geleneklerin yaşatıldığı bu özel günü kutladı.

Yüzyıllardır devam eden Hıdırellez geleneği, Demirköy’de büyük bir katılımla kutlanırken, şenlikler birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Vali Sözer, vatandaşlarla sohbet ederek Hıdırellez’in bereket, dostluk ve dayanışmanın sembolü olduğunu vurgularken, bu tür etkinliklerin, Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Şenliklerin sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Vali Sözer, programa katılan herkese teşekkürlerini sundu.