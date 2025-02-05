Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’in yıllık ortalama 17 bin 800 ton ceviz hasadıyla Türkiye 3’ncüsü olduğunu söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ceviz üretim alanı ve üretim miktarında yıllık ortalama verilerini paylaştı. Yoldaş, "Bilecik’te yıllık ortalama 17 bin 800 ton ceviz üretim miktarında Türkiye 3’ncüsü olurken, üretim alanında ise; Bilecik 6’ncı sırada yer aldı. Bilecik’in bereketli topraklarını ilmek ilmek işleyerek büyük başarılara imza atan çiftçilerimizi tebrik ediyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.