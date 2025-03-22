Bilecik Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında ‘Zaferin 110’uncu Yıl Dönümünde Çanakkale’ye Gidiyoruz’ sloganıyla ücretsiz Çanakkale gezisi düzenledi.

Geziye, Bilecik’ten 200 kişi katılım sağlandığı etkinlikte, 7 yaş ve üzeri çocuklar aileleri ile birlikte katılarak zaferin yazıldığı tarihi mekanları görme fırsatı buldu. Vatandaşlar, Çanakkale Zaferi’nin önemini bir kez daha idrak ederken, bu anlamlı etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Gezide, Bilecik Belediyesi rehber görevlileri eşliğinde tarihi alanlar ziyaret edildi. Katılımcılar, gezinin ardından bu eşsiz deneyimi sosyal medya hesaplarında paylaşarak Çanakkale ruhunu yansıtan fotoğraflar paylaştılar.