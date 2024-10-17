Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İzmir’de gerçekleştirilen ’Kitap Kurdu’ projesi lansmanı, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte öğrencilere seslenen Erdoğan, "Yeter ki dünyanızda kitaplara yer açın. Bilin ki kitap okuduğunuz zaman daha başarılı olacaksınız. Tek akademik olarak daha başarılı olacaksınız sınavlarda daha başarılı olacaksınız, derslerde daha başarılı olacaksınız" dedi.

İzmir’de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen ’Kitap Kurdu’ projesi lansmanı, TVF Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanımız Sayın İbrahim Beşinci ile İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata ve öğrenciler katıldı.

"Ortaokul çağı bunun tam zamanı"

Lansmandan öncesi basın mensuplarına açıklama yapan, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan "Bu programlar Anadolu’nun çeşitli yerlerinde devam edecek. Kitap kurdu yarışması ortaokul öğrencilerimiz bu sene belirlenmiş olan kitapları kendileri edinerek veyahut da firmamızın desteğiyle alarak ya da TÜGVA’nın destek olduğu lala uygulaması üzerinden dinleyerek ya da okuyarak yarışmaya katılacaklar. Yarışma sonunda Türkiye’nin ilk 3’e giren çocuklarımızdan birinciye Balkan turu veya umre; onun dışında İzmir’e göre de hediyeler konusu olacak. Ortaokul çağında okuma alışkanlığının kazanılmasının çok önemli, çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kirli sosyal medya ortamında gençlerimizin kontrolsüz olarak birçok sıkıntılı, sorunlu mecrayla yüz yüze kalması, buralardan kötü tesirler altında kalması, dünyadaki egemen dinsizleşme, kimliksizleşme, cinsiyetsizleşme akımlarına maruz kalmasındansa kitaplarla çok daha sağlıklı bir geleceğe kapı aralamasını önemsiyoruz. Ortaokul çağı bunun tam zamanı. 5,6,7 ve 8’inci sınıflarda çocuklarımızın kitap okumaya başlaması, kitap okuma alışkanlıkları kazanması için kitap kurdu yarışması bir fırsat. Özellikle ortaokul öğretmenlerimizin bu yarışmaya öğrencilerimizi teşvik etmesini önemsiyoruz. Lala uygulamasının da bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Buradaki kitaplar okunacak olan 6 kitap lala uygulaması üzerinden okunabilir veyahut da dinlenebilir” dedi.

"Hedef 300 bin ortaokul öğrencisi"

Geçen sene 200 bine gençlerin kitap okuduklarını ve ödüller kazandıklarını söyleyen Bilal Erdoğan, “Bu sene hedef 300 bin ortaokul öğrencisinin kitap okuma alışkanlığı kazanması. Ödüller için yarışacaksınız. Ama ama bundan sonra hayatlarınızda yeni bir arkadaşınız olacak; kitaplar. Birinci Balkan seyahati, ya da umre. İkinciye bisiklet, üçüncü bilgisayar. Bunlar Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü iş birliği birincisine de verilecek. Ama çocuklar İzmir’in birincisini, ailesinden iki birliğiyle beraber umreye göndereceğiz” açıklamasında bulundu.

"Dünyanızda kitaplara yer açın"

İzmir’in ikincisine ayrı bir bisiklet, üçüncüsüne ayrı bir bilgisayar sözü veren Erdoğan, “Yeter ki dünyanızda kitaplara yer açın. Bilin ki kitap okuduğunuz zaman daha başarılı olacaksınız. Tek akademik olarak daha başarılı olacaksınız sınavlarda daha başarılı olacaksınız, derslerde daha başarılı olacaksınız. Hem de okuduğunuz kitaplarla, arkadaşlığınız sizi daha iyi bilen insandır yapacak. Onun için kitap kurdu, yarışmasının gayesi daha iyi yetişmiş daha iyi yetişmiş bir gençlik, daha iyi insanlar ülkesi, daha güçlü bir Türkiye kurmak. O bereket İzmir özelinde inşallah ödüllerimizle daha da güçlendirmiş olduk. Müslümanız Peygamber Efendimizin çocukları ne kadar sevdiğini biliyoruz. Bizim çocukları çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Ben oğlu olarak sizlere onun selamını götürüyorum. Sizlere çok değer verdiğimiz için sizleri çok bildiğimiz için ortaokulun kitap kurdu yarışmasını önemsiyorum, destekliyorum” sözlerine yer verdi.

Vali Elban: "Bol bol okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var"

Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban ise, "Son yıllarda yapılan olağanüstü çalışmalarla birlikte okullarının spor alanlarının ve yaşadığınız ortamlar mükemmel hale geldi. Ama bunları sizler için yeterli görmüyoruz. Çünkü hep söylüyorum iddialı bir devletiz, iddialı bir milletiz. Bu iddiamızı sürdürmek için sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin yetişmesini ve sizlerin geleceği şekillendirmesine ihtiyacımız var. Bu nedenle de sizlerin çok iyi yetişmesi çok önemli. TÜGVA’ya çok teşekkür ederim. Çünkü dünyayı doğru anlamak, geliştirmek, çok yönlü bir bakış açısına sahip olmamız için ve iyi düşünmek için bol bol okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var. Onun için bu kitap kurdu yarışmasını çok önemsiyoruz" açıklamalarına yer verdi.