Antalya’da sosyal medyada paylaşılan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi, yankesicinin kurbanı oldu. Ayakta duran ancak kendinden geçmiş vaziyetteki gencin cep telefonu arkasından gelen şahıs tarafından çalındı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İlginç olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi, kendinden geçmiş bir vaziyetteyken yanına kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. Gencin kendinden geçtiğini fark eden şahıs, usulca arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar ise tesadüfen madde etkisindeki gencin videosunu çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, en çok izlenenler arasına girdi.