Ankara’da kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bıçakla ağır yaralayan şahıs, daha sonra intihar etti. Ruhsal problemleri olduğu öğrenilen çiftin uzun süredir ilaçlı tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ilaç kullanan Yücel D. (49), yine kendisi gibi aynı rahatsızlığa sahip eşi Meryem D.’ye kendisini aldattığını ileri sürerek bıçakla saldırdı. Eşini ağır yaralayan şahıs, daha sonra bıçağı kendi boğazına sapladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yücel D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yoğun bakım servisine alınan Meryem D.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.