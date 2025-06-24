Kendisine beyzbol sopasıyla saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu tutuklandı.

Olay geçtiğimiz akşam Tuna Mahallesi’nde gerçekleşti. Kızılayoğlu, evine gireceği esnada kendisi takip eden komşusu İ.Ö. tarafından saldırıya uğradı. İ.Ö.’nün beyzbol sopalı saldırısının ardından kanlar içinde kalan Kızılayoğlu, aracındaki silahla komşusuna ateş açarak ağır yaralamıştı.

Olay sonrası sağlık müdahalesinin ardından gözaltına alınan AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu, ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Kızılayoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.