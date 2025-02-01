Konya’nın Beyşehir ilçesinde orman yangınları ile mücadele için yürütülen bilgilendirme ve eğitim toplantıları devam ediyor.

Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan ormanlık alanların muhtemel yangınlara karşı korunmasına yönelik çalışmalar yaz dönemi gelmeden başladı. Bu çerçevede dış mahallelerde ikamet eden orman köylüleri ile buluşulurken, orman yangınlarına karşı mücadele konularında bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim toplantılarında orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Yangınların sadece ormanları değil, aynı zamanda çevresindeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğine vurgu yapılarak vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Toplantılarda, katılımcılara Orman Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yurt genelinde ve Beyşehir ilçesinde yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında da bilgiler verildi.