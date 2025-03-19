Konya’nın Beyşehir ilçesi Mart ayında yağan karla birlikte beyaz örtüye büründü.

Beyşehir ilçe merkezi ve çevre mahallelerde sabah erken saatlerden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. Okullarda teneffüse çıkan öğrenciler de kar örtüsünün tadını çıkartarak kardan adam yapıp kar topu oynadı. Kar yağışı nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri de yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olurken, bazı olumsuzluklar da yaşandı. Kar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yetkililer, sürücülere karlı kesimlerde dikkatli ve yavaş seyretmeleri, buzlanmaya karşı da tedbirli olunması uyarısında bulundu. Öte yandan, Akdeniz ile İç Anadolu Bölgesi’ni Beyşehir ve Derebucak ilçeleri güzergahından birbirine bağlayan Yeni Konya Antalya Kara yolunun da ulaşıma açık tutulabilmesi için karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Demirkapı Tüneli’nden Konya çıkışı ve Gembos Ovası mevkiinde kar yağışı ve sise karşı sürücüler uyarıldı.