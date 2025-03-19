Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MATSO), Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu (Galericilik) ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarılı olanlara belgeleri takdim edildi.

MATSO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. işbirliği ile düzenlenen "Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu ve Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları düzenlendi. Yazılı ve sözlü olarak gerçekleşen sınavlarda başarılı olan katılımcılara belgeleri düzenlenen törenle verildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, törende yaptığı konuşmada mesleki yeterlilik belgesinin önemine değinerek bu belgelerin bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerini resmi olarak kanıtlamalarına imkan tanırken, aynı zamanda iş dünyasında daha donanımlı olmalarını sağladığını belirtti.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alan katılımcılara meslek hayatlarında başarılar dileyen Başkan Güngör, "Siz değerli üyelerimiz, sınavları başarıyla geçerek bu önemli belgeleri almaya hak kazandınız. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

MATSO olarak üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Güngör, üyelerden gelen taleplere göre eğitimlere devam edeceklerini ifade etti.

MATSO binasında gerçekleşen törende belgeleri MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte takdim etti.