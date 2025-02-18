Konya’nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlarda 2025 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının başladığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı" çerçevesinde ilçe genelindeki büyükbaş hayvanlarda ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının başladığı belirtildi. Açıklamada, özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara yol açan şap hastalığı ile mücadele için 2025 yılı içerisinde ilkbahar ve sonbahar kampanyaları olmak üzere hayvanların ikişer defa aşılanacağı vurgulanarak, besicilere şu uyarılar yapıldı: "Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. Şap Aşılama Kampanyası’nda hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayınız."