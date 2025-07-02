Konya’nın Beyşehir ilçesinde başlayan hasat dönemi dolayısıyla sahaya çıkan tarım görevlileri, tarım alanlarında mesai yapan biçerdöverleri denetime tabi tuttu.

Türkiye’nin hububat ambarı olarak nitelendirilen Konya’nın önemli arpa ve buğday ekilişi yapılan ilçelerinden Beyşehir’de hasat döneminin gelmesi ile birlikte biçerdöverler de tarım alanlarında mesai yapmaya başladı. Biçerdöverler ekipler tarafından titizlikle kontrol edilirken, üründe dane kaybının önüne geçilmesine çalışılıyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, ilçe genelinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte teknik personellerin de sahadaki mesaisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda görevlilerin hasat ve biçerdöverlerin biçim faaliyetlerini kontrol ettiği ifade edilerek, "Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alması, işleme yapılırken dane kaybı olmaması için kontroller hasat dönemi sonuna kadar devam edecektir. Hububat hasadı döneminde çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanları, yardımcı eleman olup olmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör, batör, kontrabatör gibi ayarlarının tam olup olmadığı denetlenmektedir. Hasat sürecinde ürün kaybı yaşanmaması için biçerdöver operatörlerinin gerekli kurallara titizlikle uymaları gerektiğini hatırlatır, tarım sektörünün tüm paydaşlarına bereketli bir hasat sezonu dileriz" denildi.