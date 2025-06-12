Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ilki geçen yıl düzenlenen "Bangladeş Su Nilüferi" etkinliklerinin ikincisi gerçekleştirildi.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen etkinlik Beyşehir Milli Parklar Şefliğinde gerçekleştirildi. Bangladeş Büyükelçisi Amanul Haq, yaptığı konuşmada, Beyşehir’de düzenlenen etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beyşehir’e geldiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Artık biz bir aile olduk" ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluğu ve kardeşliği pekiştireceğini söyledi.

Konuşmaların ardından mehteran ve halk oyunu gösterileri düzenlendi. Sütlü çay ikramı work shop programına katılanlara sertifikalarının verilmesinin ardından Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyılarındaki nilüfer bahçesine tekne gezisi düzenlendi. Bangladeşli misafirler ardından tarihi Eflatunpınarı Hitit Kutsal Anıt ve Havuzunu da ziyaret etti.