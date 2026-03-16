Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı devam ederken, yetkililer özellikle balık satıcılarına ve avcılara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Yetkililer, serbest av döneminde yakalanarak stok tespiti yapılan balıkların en geç 7 gün içerisinde satılması ya da işlenmesi gerektiğini hatırlattı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Konya sınırları içerisindeki tüm iç sularda ticari ve amatör su ürünleri avcılığının 15 Haziran 2026 tarihine kadar yasak olduğu belirtildi. Her yıl aynı dönemde uygulanan av yasağının, su kaynaklarının korunması ve balık popülasyonunun sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, uygulamanın 11 Ağustos 2024 tarihli ve 32629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğler kapsamında yürütüldüğü belirtilerek balıkçılar ve satıcılara bazı kurallar hatırlatıldı. Yetkililer, yasak döneminde tüm balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi gerektiğini, teknelerde veya kıyıda avcılık malzemesi bulundurulmasının yasak olduğunu bildirdi. Ayrıca stok tespiti yapılan balıkların satışının İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin iznine tabi olduğu, satış yapanların ise satış izin belgesini yanında bulundurmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Kurallara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Yetkililer, doğal kaynakların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek balıkçıların ve balık satıcılarının kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.