Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde üç ay sürecek su ürünleri av yasağı başlıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü’ndeki su ürünlerinin korunması amacıyla 15 Mart - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığının yasaklandığı belirtilerek, uygulanacak tedbirlere ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

"15 Mart 2025 tarihinden itibaren, (14 Mart gece 00:00’dan sonra) su ürünleri av yasağı süresince göle, hiçbir surette balıkçı teknesi açılmayacaktır. Mahallinde bulunan tüm balıkçı tekneleri kendi liman bölgelerinde toplu olarak karaya çekilecektir. Av yasağı dönemi boyunca ticari balıkçıların göle çıkmalarına ve gölde tekne bulundurmalarına izin verilmeyecektir. Beyşehir Gölü’nü kiralayan S.S. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi; bölge, zaman, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, boy ve araçları yasaklarına uymayan üyelerine ana sözleşme hükümlerini uygulayacaktır. Yasak süresi içerisinde teknelerde, göl kenarında ve adalarda ağ vs. gibi her türlü istihsal malzemesi bulundurması yasak olup, bulundurduğu takdirde görevlilerce el konularak yasal işlemler yapılacaktır. Balık satış yerleri ve fabrikalar yasağın başlamasından itibaren 24 saat içerisinde ellerinde bulunan balık miktarının stok tespiti için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir. Tespiti yapılan su ürünlerinin, İlçe Müdürlüğümüzde izin (nakil veya menşei belgesi) alınmadan nakli ve satışı yapılamayacaktır. Su ürünleri hızla artan nüfus için hem büyük bir besin kaynağı, hem de insanların dengeli beslenmesinde önemli bir gıdadır. Balıkçılık dünyada, ülkemizde ve ilçemizde her geçen gün daha da önem kazanan bir iş sahası olmaktadır. Balıkçılığımızın geleceği büyük ölçüde yasaklara uymaktan geçmektedir. Beyşehir Gölü’nde sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve balık popülasyonunun korunması için alınan tedbirlere uyulması vatandaşlarımızdan rica olunur."