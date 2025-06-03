Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyılarında ve açıklarda su ürünleri yasağı devam ederken kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetimler devam ediyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele kapsamında göl kıyılarında denetim gerçekleştirildi. Denetim ve kontrollerde avcılıkta kullanılması serbest dönemde de yasak olan ve kaçak avcılıkta kullanılan yaklaşık 3 metre uzunluğunda, fiber malzemeden yapılmış bir filika göl içerisinde sualtına batırılmış şekilde bulundu. Ekipler, söz konusu filikanın elektroşok yöntemi ve diğer yasa dışı yöntemlerle balık avcılığı yapmak amacıyla kullanıldığını belirledi. Tespit edilen filika gölden çıkarılarak karaya çekildi ve gölde kullanımı tamamen sonlandırıldı. Yetkililer, iç sularda balıkların üreme dönemine denk gelen 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında avcılığın yasak olduğunu vurgularken, bu süreçte kaçak ve ruhsatsız avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Göl ve iç su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve balık popülasyonunun korunması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.