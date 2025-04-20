Beyşehir Gölü Havzası’nda çiftçilerin yağış beklentisi devam ediyor. İlçede yapılan yağmur ve şükür duasında eller semaya rahmet için açıldı.

Beyşehir ilçesine bağlı Esence ve Akburun mahallelerinde mahalle muhtarlıklarının öncülüğünde yağmur ve şükür duası programı gerçekleştirildi. Her iki yerleşim yerinde de birlik ve beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın örneği sergilendi. Esence Mahallesi’nde ilkokul bahçesinde yapılan program çevre yerleşim merkezlerinden de gelenlerle birlikte geniş bir katılıma sahne oldu.

Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Muslu, mahalle muhtarları, din görevlileri ve mahalle sakinleri ile çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirilen programda iki rekatlık şükür namazının kılınması sonrasında eller semaya yağmur temennisi için açıldı. Program sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Beyşehir Gölüne kıyısı olan Akburun Mahallesinde de çiftçiler yapılan yağmur duasında bir araya geldi. Dua sonrasında katılımcılara hayır yemeği ikramı yapıldı.