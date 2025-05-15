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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.
Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Engelliler Haftası sebebiyle ilçede Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Eti Soda A.Ş. Özel Eğitim ve Uygulama Okulun iş birliğiyle Kelebek Tesisleri’nde öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiği bir program düzenledi. Açılışta özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler görücüye çıktı.
Kaynak: İHA