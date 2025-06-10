Ankara’da bulunan Kanuni Mahallesi’nde heyelan riskinin devam etmesinin üzerine vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi’nde bulunan heyelan bölgesine dün saat 21.30 sularında etrafı teller ile çevrili ve girilmesi yasak olan araziye giren 2 kişiden İ.S. (17), bölgede yaşanan heyelan nedeniyle oluşan çukurlardan birine düşmüştü. İ.S., ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu uzatılan halatla düştüğü çukurdan kurtarılmış ve hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce de yaşanmış bu olayların üzerine vatandaşlar hem heyelan riskli bölge üzerine hem de boş araziye giren yabancı insanlara karşı şikayetlerini İHA muhabirine aktardı.

"12 tane binaya her an boşaltılacak ihtimali ile bakılıyor"

Bölgedeki heyelan riskinin 2 seneye yakındır olduğunu belirten Esra Karabacak, "Burası ıslah edilmezse ilk değil, son da olmayacak. Bayram öncesinde kadar bir çalışma yürütülüyordu. Ufak da olsa bir çalışma vardı, inkar edemeyeceğim. Sorduğumuzda kayma yok denilirken, bayram öncesi çalışmalar kayma tehlikesi nedeniyle bitirildi. Belediyenin proje aşamasını yüzde 90 oranında bitirdiği, bayram sonrası ihaleye çıkacağı, ihaleden sonra Temmuz ayı gibi buranın ıslahına başlanacağı söylendi. İnşallah olur bu sefer. Burası vukuatlı bir bölge oldu. İçki içenler, uyuşturucu kullananlar, herkes buralarda geziyor. 2 kişi düşmüşler. Biri kendi imkanlarıyla kurtulup yardım istiyor. 112’ye haber veriyorlar. Onların sayesinde haberimiz oldu. Yoksa mümkün değil, kimseyi bulamazlardı. Bu yerlerde önceden binalar vardı. Bizlerin de evleri tehlikede. Buraya sınır olan 12 tane binaya her an boşaltılacak ihtimali ile bakılıyor. Yani oradaki kayma devam ediyorsa bizler niye buradayız? Kayma devam etmiyorsa çalışma neden durdu" dedi.

"Çocuklarımız tehlike altında"

Kendilerinin mağdur durumda olduğunu belirten Ayşe Sizel, "Çocuklarımız tehlike altında. Biz sadece seçim zamanında hatırlanmak istemiyoruz. Deprem olduğunda bayağı sallandı. Özellikle yarıklara yakın olan binalar daha çok sallandı. Onlar da tehlike altında. Başka yerlere gitsek. Evlerimiz var. Geçinmek çok zor. Ben uzaktan gördüm. Duyduğum kadarıyla gencin biri düşmüş. Hani nasıl girdi, nasıl yaptı bilmiyorum ama sabahleyin erken saatte belediyenin işçileri gelip teller yarıktı onları yamadılar diyeyim. Ne yapıyorsunuz dedim. Terleri kapatıyoruz teyze dediler. Önce bir gözümüzü boyamak için bir şeyler yaptılar ama şu an için hiçbir şey yok" diye konuştu.

"Madde bağımlıları, satıcılar, hepsi buradalar"

Ufuktepe’nin yerlisi olduğunu ve heyelan riskli binada yaşadığını söyleyen Mehmet Turan, "Madde bağımlıları, satıcılar, hepsi buradalar. Dün akşam yine bir olay yaşandı. 2 kişi düştü çukurun içine. AFAD’da burada sıkıntı yaşıyor. Onlar da insan. Yazık, günah değil mi yani? Bu yarıkların üstü kapatılsa, buraya bir önlem alınsa. Evlerimiz sıkıntıda, halen kayma devam ediyor. Burada zaten 9 blok yıkıldı. Burada bu çökmeler devam ediyor. Riskler bizim binalarımızda da var. Bütün alet edevattı, kepçeydi, hepsini çektiler zaten. 1 ay oluyor buradan çekeli. Hiçbir çalışma, önlem yok. Bizim sığınacağımız devlet. Başka sığınacağımız kol yok bizim burada. Onlar kendilerini çekebiliyorlar bir şekilde ama biz çekemiyoruz yani. Biz o evlerde oturmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.