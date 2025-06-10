Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı tatilinin ardından belediye binasındaki birim müdürlükleriyle ve şantiyelerde çalışan personeli ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

"Personelimizin özverili çalışmalarıyla bayram öncesi ve bayram boyunca halkımıza en iyi hizmeti sunduk"

Her bayram sonrası geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma programını belediye hizmet binasında ve şantiyelerde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Personelimizin özverili çalışmalarıyla bayram öncesi ve bayram boyunca halkımıza en iyi hizmeti sunduk. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte daha nice sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Fedakârca çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Pursaklar için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programları kapsamında Çetin, çalışanlara hem emekleri için teşekkür etti hem de bayramlarını kutlarken, çalışanlarla sohbet etti.