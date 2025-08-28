Beyoğlu’nun izlerini taşıyan kırmızı ve gri esintiler, 6. Daire Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Sabahat Çıkıntaş’ın geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği eserleri ve özgün kostümleriyle hazırladığı "ART-icle" sergisinde, Beyoğlu’nun hafızası sahne ve tuval üzerinde yeniden kuruyor.

Beyoğlu Belediyesi, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geri dönüşüm malzemeleriyle ürettiği özgün işleri ve kendine has kostümleriyle tanınan Beyoğlulu sanatçı Sabahat Çıkıntaş, "ART-icle" isimli sergisi, 6. Daire Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. 4 Eylül Perşembe günü ziyarete açılacak olan sergide, son dönemlerde mavi rengin hakim olduğu geometrik kare formlarıyla dikkat çeken sanatçı, bu kez her gün yürüdüğü Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin önemine, izlerine ve heyecanına vurgu yaparak kırmızı ve gri renklerin öne çıktığı "Beyoğlu esintili" özel kostümüyle sanatseverleri karşılayacak.

Zamanın ve renklerin izinde bir sanat deneyimi

"ART-icle" sergisinde, 10x10 cm ölçülerinde 252 parça ve 12 cm ölçülerinde 88 parçadan oluşan kolaj düzenlemelerin yanı sıra farklı boyutlarda 6 tuval resmi ile yine geri dönüşüm teknikleriyle üretilmiş 17 eser yer alıyor. Ayrıca sanatçının 2012’den bu yana tasarladığı performans kostümlerinden seçilmiş 5 özel tasarım da sergide izleyiciyle buluşuyor. Toplamda 25 eserin sunulacağı sergi, Sabahat Çıkıntaş’ın 35 yılı aşkın üretim yolculuğuna ışık tutarken, izleyicilere farklı bir sanat deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Sergi, 26 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.