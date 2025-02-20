Beylikdüzü Belediyesi ve Aşık Veysel Kültür Derneği iş birliğinde "Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar, Doğamızı Koruyoruz" projesi hayata geçiriliyor. Avrupa Birliği’nce finanse edilen projeye katılım sağlayacak çocuklar, Aşık Veysel’in senaryolaştırılan 3 şarkısını sahneleyecek.

"Çocukça Veysel, Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz" proje tanıtımı Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla yapıldı. Engelli çocukların kültür sanat faaliyetlerine katılımını ile çevre bilincinin artırılması amaçlanan proje kapsamında Aşık Veysel’in 3 ayrı şarkısının senaryolaştırılmış halini farklı gruplardan 30 çocuk sahneleyecek. Program içeriğinin tanıtımının ardından projeyle ilgili protokol imzalandı.

Tanıtım toplantısına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün benim içinde çok özel bir gün. Ben bu yola başlarken uzun ince bir yolculuktu bizim yolculuğumuzda. 2019’da göreve geldiğimde hep çocuk hassasiyetimin çok yüksek olduğunu belirtmiştim. Belediye başkanı olarak çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için çalışacağımı defalarca dile getirmiştim. Bu proje önüme geldiğinde çok mutlu oldum. Hem çocuk hassasiyeti hem de aslında engel zihinlerde. Başka hiçbir şey de engel olmadığını bize o bir yerlerin sakat olduğunu ifade ettiğimiz zaman o özgürce sapasağlam bedene sahip insanlarda daha cesur hareket eden insanlar bize gösterdi. Onun için bu işbirliği protokolü çok ama çok kıymetli. Ben Aşık Veysel Kültür Derneği’ne ve kıymetli heyetine çok teşekkür ediyorum" dedi.