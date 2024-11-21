Beylikdüzü Çocuk Meclisi’nin 2024-2025 dönemi seçimleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yapıldı. Çocuklar için özel olarak hazırlanan meclis salonunda gerçekleştirilen seçimde, yeni dönem meclis başkanı, başkan yardımcıları ve sekreter belirlendi.

Beylikdüzü Çocuk Meclisi’nin 2024-2025 dönemi seçimleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleştirildi. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklar için özel olarak tasarlanan meclis salonunda yapılan seçimde, çocuk meclisi üyelerinin oylarıyla meclis başkanı, başkan yardımcıları seçildi. Oylama sonucunda Sedef Uzun Çocuk Meclisi Başkanı olarak seçildi. Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Alya Güven ve Eymen Süleyman Ertürk getirilirdi. Görevi devralan Sedef Uzun, bayrağı bir önceki dönem başkanı Sümeyye Berber’den aldı.

“Size güzel bir memleket bırakmak için mücadele edeceğiz”

Meclis salonunda çocuklara hitap eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocuklara olan inancını ve desteğini vurguladı. Başkan Çalık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin geleceğini sizlere emanet ettiğini asla unutmayın. Sizlerden gelen her öneri ve tavsiye bizler için görevdir. Hepinizi gelecekte çok güzel yerlerde göreceğimizden şüphe duymuyorum. Bugünün belki çocuğusunuz ama yarının yetişkinleri olarak bu memleketi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesine çıkartacak olan da sizlersiniz. Biz yerel yönetimler olarak sizlere imkân ve imkan sağlamakla mükellefiz. Bu sizin hakkınız. Sizin yurt dışındaki akranlarınızdan geri kalmamanız için mücadele ediyoruz. Evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması için hep birlikte çalışacağız. Size güzel bir memleket bırakmak için mücadele edeceğiz” dedi. Programda çocuklar, Başkan Çalık için doğum günü sürprizi de yaparak güne neşeli bir anı ekledi.