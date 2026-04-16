Beykoz Belediyesi'nin mahallelerde ihtiyaçlara hızlı ve yerinde çözüm sunan 'Şok Hizmet' uygulaması Çiğdem Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, mahallede tespit edilen sorunlara gün içerisinde hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekipler, Çiğdem Mahallesi'nin farklı noktalarında eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarla mahalledeki eksikliklerin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi. Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Kemal Bey Sokak'ta parke taşı ve merdiven tamiratları gerçekleştirilerek yaya güvenliği artırıldı. Doğanyurt Çıkmazı ve Çetinkaya Çıkmazı'nda merdivenlerde yosun temizliği ve onarım çalışmaları yapıldı. Caferağa Sokak'ta baca tamiratı tamamlanırken, Katırcı Caddesi'nde yağmur suyu ızgaraları temizlenerek muhtemel su birikintilerinin önüne geçildi. Ayrıca Piroğlu Çiçeği ve Fıstık Dibi sokaklarında korkuluk tamiratları yapıldı.

Temiz ve estetik bir çevre için eş zamanlı mesai

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle genelinde rutin temizlik çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda bakım ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri saha kontrollerini sağlarken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını mahallede sürdürdü. Çalışmaları yerinde inceleyen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 'Şok Hizmet uygulamamızla mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler üretiyoruz. Çiğdem Mahallesi'nde ekiplerimiz planlı şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Beykoz genelinde aynı hassasiyetle hizmet üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.