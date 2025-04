Dünyanın dört bir yanından uzman doktorları bir araya getiren Advanced DBS & VNS Cadaver Course’ta Türkiye’yi temsil eden Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, yaptığı sunum ve uygulamalı eğitimle dikkat çekti. Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, beyin ve epilepsi pilinin ilerleyen dönemde hastalıkların tedavisinde yeni bir dönem başlatacağını söyledi.

Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, "DBS for Beginners: From Present to Future" başlıklı sunumunda Parkinson hastalığı, distoni, epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Derin Beyin Stimülasyonu’nun (Deep Brain Stimulation-DBS) temel prensipleri, cerrahi teknikleri, hasta seçimi, postoperatif yönetimi ve gelecekteki yeniliklerini ele aldı. Özellikle yeni başlayan cerrahlar için, halk arasında beyin pili olarak bilinen DBS’nin öğrenme sürecini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirten Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, "Beyin pili, beyindeki anormal sinyalleri düzenleyerek Parkinson hastalığı, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarında devrim niteliğinde bir tedavi sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte beyin pili, yalnızca motor semptomların tedavisiyle sınırlı kalmayacak, psikiyatrik hastalıklar ve bilişsel bozukluklarda da bir tedavi yöntemi haline gelecek" dedi.

İlaca dirençli vakalarda kullanılabiliyor

Sunumunda beyin pilinin beyin farklı bölgelerine uygulandığında motor semptomların yönetiminde nasıl etki ettiğini anlatan Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, bu yöntemin özellikle Parkinson hastalarında ilaç tedavisine dirençli vakalarda kullanıldığını vurguladı. Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, "Beyin pili ile hastaların hareket kabiliyeti artarken, istemsiz kasılmalar ve titreme gibi semptomlar büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Üstelik gelişen teknoloji sayesinde bu sistemler artık hassas ve bireyselleştirilmiş tedavi imkânı sunuyor" ifadelerini kullandı. Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS) yani epilepsi pilinin, epilepsi ve depresyon tedavisindeki rolüne değinen Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, bu yöntemin dirençli hastalarda umut verici sonuçlar sağladığını belirtti. Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, "Epilepsi hastalarında nöbet sıklığını ve şiddetini azaltmada epilepsi pili kullanılmaktadır. Ayrıca dirençli depresyon vakalarında da kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Beyin pili ve epilepsi pilinin kombine kullanımı ise özellikle nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde yeni bir çağ başlatabilir" diye konuştu.

Kadavrada uygulamalı anlatım

Beyin pilinin geleceğine dair önemli noktalara dikkat çeken Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, kapalı devre beyin pili sistemleri ve yapay zekâ destekli nöromodülasyon cihazlarının sunduğu olanakları anlattı. Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, "Geleneksel beyin pili sistemleri sabit parametrelerle çalışırken, kapalı devre sistemler gerçek zamanlı beyin aktivitesini analiz edip, buna göre ayarlama yapabiliyor. Bu şekilde tedavi sağlanıyor" ifadelerini kullandı. Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, gelecekte nöromodülasyonun yalnızca hastalık tedavisiyle sınırlı kalmayacağını, bilişsel rehabilitasyon ve sinirsel adaptasyon gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyleyerek, "Beyin sinyallerinin anlık olarak izlenip uyarlanabilir bir tedavi sistemine dönüşmesi, beyin pilini daha etkili hale getirecek" dedi. Op. Dr. Kaan Tuğberk Özdemir, katılımcılarla birlikte DBS elektrot yerleştirme teknikleri, optimal hedef belirleme ve cerrahi komplikasyonları önleme yöntemlerini kadavra üzerinde uygulamalı olarak anlattı.