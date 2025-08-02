Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Kalpler ekibinde mutfak sorumlusu olarak görev yapan Ayten Saner, şimdilerde bir şampiyonluğun peşinde. Dünyanın en prestijli yemek yarışması olan MasterChef Türkiye 2025’in ana kadrosuna giren Saner, Kocaeli’yi ve Büyükşehir Belediyesi’ni başarıyla temsil ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde yıllardır çalışan Ayten Saner, katıldığı yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025’te başarı merdivenlerini adım adım çıkıyor. Lokanta, otel, huzurevi ve bakımevlerinin mutfaklarında çalışarak kendini geliştiren ve 6 yıldır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyaz Kalpler ekibinde mutfak sorumlusu olarak görev yapan Saner,

dünyanın en prestijli yemek yarışması olan MasterChef Türkiye 2025’in ana kadrosuna girmeyi başardı.

ANA KADRODA YARIŞACAK

Annesi ve abisi de aşçı olan Saner, kardeşlerine bakarak yemek serüvenine başladı. Bu sırada kendini geliştirmek için sürekli eğitim alan ve öğrenmeye meraklı olan Saner, katıldığı yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025’te adını ana kadroya yazdırdı. Dünyanın en çok izlenen yemek yarışması MasterChef’te ilk 20’de yarışacak olan Saner, Kocaeli Büyükşehri Belediyesi Beyaz Kalpler biriminde gereksinime muhtaç çocukların hayatına dokunmanın ve onlara güzel gelecek bırakmanın önemini de anlatarak şunları söyledi:

“KARDEŞLERİME YEMEK YAPARAK BAŞLADIM”

“Meslek aşkı, emekli aşçı olan annemden geliyor. Erkek kardeşim de aşçı. 9-10 yaşlarında annem çalıştığı için benim için evde zorunlu yemek yapma dönemi başladı. Annem çalışırken 4 kardeşime ben baktım. Bu yolculuğa onlara mama ve çorba yaparak başladım. Bu süreçte yemek yapmayı sevdiğimi anladım. Evde yemek tariflerini annemle beraber yaparak aşçılığı daha da sevmeye başladım. Evlenince kendi evimin mutfağına girdim.

“KENDİMİ HEP GELİŞTİRDİM”

Sürekli yemek dergilerini takip ettim ve yemek yarışmalarına katıldım. Çeşitli televizyon programlarında yemek yaptım. Daha sonra eşimin işlettiği fast food restoranında çalıştım. Kendimi geliştirmek için bütün fırsatları kullandım. Çünkü bir işi yapmayı bırakırsanız kendinizi geliştiremezsiniz. Kadınların el becerilerini geliştirmeleri, kendilerine iş alanı açmaları için kurslar ve yemek yarışmaları düzenledim.

“BEYAZ KALPLER’E DOKUNMAK ÇOK KIYMETLİ”

Hayatımın her döneminde çocuklar için çalışmak, onlara yararlı olmak istiyordum ve 6 yıldır Beyaz Kalpler ekibinde mutfak sorumlusuyum. Çocukların hayata tutunmaları, başarılı birer genç olmaları için buradaki dokunuşun çok önemli olduğunu anladım. Çocuklara faydalı olduğum için çok mutluyum. Beyaz Kalpler’deki çocukların güzel yerlere geldiğini görmek mutluluk kaynağım. Buradaki her bir çocuğu buğday tanesi gibi toprağa ekip, onlardan güzel şeyler çıkmasını diliyorum.

“TEK İSTEĞİMİZ BURADAN MUTLU AYRILMALARI”

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, onlara maddi manevi çok büyük destekler sağlıyor. Onlardan hiçbir şey esirgenmiyor. Bizim isteğimiz buraya mutlu gelmeleri ve buradan mutlu ayrılmaları. Geleceğimiz olan çocuklarımıza el vermek, onların ayakta durmalarını sağlamak için Beyaz Kalpler ekibi olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çıktığım TV programlarında burada çok güzel çalışmalar yaptığımızı her seferinde anlatıyorum. Bu anlamlı kurumun çok daha güzel lanse edilmesini istiyorum.

“ŞEFLERDEN KURUMUMUZA GELME SÖZÜ ALDIM”

Pastacılık ve aşçılık kurslarına giderek kendimi geliştirdim. Özel çocuklarla ilgili hazırladığım proje, İngiltere’den onay aldı ve bu ülkede 1.5 ay özel çocuklarla ilgili çalışmalar yaptım. Sayısız yemek yarışmasına katıldım. Birçok altın madalyam var. İngiltere’de düzenlenen ve dünya şeflerinin jüri olduğu yarışmadan 3 ödülle döndüm. Şu anda da dünyanın en prestijli yemek yarışmasında ana kadrodayım. En büyük hayalim, 3 değerli şefimizi ve yarışmacıları burada ağırlamak. Onlardan burayı ziyaret etmeleri için söz aldım.

“TAHİR BAŞKANIMIZIN YAPTIĞI GÜZEL İŞLERİ ANLATIYORUM”

Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın Türkiye’nin en başarılı okulunu kurarak bu konuya ne kadar büyük önem verdiğini tüm Türkiye’ye göstermek istiyorum. Bunu her fırsatta anlatıyorum. Tahir Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Desteklerini hiç esirgemedi. Her zaman yanımda oldu. Belediyemizin daha iyi yerlere gelmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Belediyemizin adını duyurmak ve başkanımızın ne kadar güzel çalışmalar yaptığını tüm Türkiye’ye bir kez daha anlatmak istiyorum.”