Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) yürütücü partner olduğu, Karadeniz Havzası’nın hava kalitesini izlemeye yönelik geliştirilen CleanAir Analiz Merkezi hizmete girdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yürütücü partner olduğu ilk Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje olma özelliği taşıyan BSB00168-Airquest Projesi kapsamında geliştirilen CleanAir Analiz Merkezi ve buna bağlı internet sitesi faaliyete başladı.

"Soluduğun Havayı Tanı: Karadeniz Havzasındaki Hava Kalitesi İçin Toplulukları Harekete Geçirme" başlıklı bu proje, Türkiye’nin yanı sıra Karadeniz Havzası’nda yer alan çeşitli ülkelerden kurumların iş birliğiyle yürütülüyor. Projenin ilk ve en önemli çıktısı olan CleanAir Platformu, hava kalitesi verilerinin tek bir merkezde toplanarak analiz edilmesini ve kullanıcılarla paylaşılmasını amaçlıyor.

Proje Koordinatörü Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Gürbüz, analiz merkezinin faaliyete başlaması hakkında yaptığı açıklamada CleanAir platformu kapsamında Türkiye’nin de içinde yer aldığı Karadeniz Havzası’ndaki ortak ülkelerden elde edilen hava kalitesi izleme istasyonu verilerinin başarıyla entegre edildiğini, geliştirilen sistem sayesinde kullanıcıların saatlik hava kalitesi verilerine anlık olarak ulaşabileceğini belirtti.

Projeye yönelik teşvik ve destekleri için BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sunan Doç. Dr. Gürbüz, proje ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öncülüğünde farkındalık oluşturma, veri temelli karar alma süreçlerini hızlandırma ve çevresel sorunlarla mücadelede toplulukların aktif rol üstlenmesinin teşvik edileceğini hedeflediklerini ifade etti.

Hizmete giren CleanAir Analiz Merkezi hakkında açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çevre sorunlarına yönelik çözüm üretme çabalarımızın somut bir çıktısı olan CleanAir Analiz Merkezinin faaliyete geçmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Mühendislik Fakültemiz öncülüğünde yürütülen bu kıymetli proje, sadece bilimsel bir gelişme değil, aynı zamanda çevre bilinci oluşturma yolunda da atılmış önemli bir adımdır. Proje kapsamında görev alan başta Proje Koordinatörümüz Doç. Dr. Gökhan Gürbüz hocamız olmak üzere tüm akademik ve teknik ekibimize teşekkür ediyor, bu başarının çevre sorunlarına dair önemli bilimsel çalışmalara imza atan Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversitemiz temiz çevre ve sürdürülebilir bir gelecek inşasında kayda değer uluslararası projelerle her zaman etkin rol üstlenmeye ve öncü çalışmalar gerçekleştirmeye kararlılıkla devam edecektir." dedi.