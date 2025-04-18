Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen Taramalı Elektron Mikroskop (STEM) Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Rektör Özölçer’in elinden aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Temiz’in koordinatörlüğünde düzenlenen ve 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen Taramalı Elektron Mikroskop (STEM) Eğitimi’nin sertifika töreni, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sertifika törenine BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Kesim, ARTMER Müdürü Sinem Çolak, Müdür Yardımcıları ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Öğrencilere STEM Sertifikaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Toplam 106 öğrencinin başarıyla tamamladığı STEM eğitimi sayesinde, katılımcılar ileri düzey mikroskobik analiz teknikleri hakkında hem teorik bilgi hem de uygulamalı deneyim edinme fırsatı yakaladı. Törende konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu tür eğitimlerin öğrencilerin mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda sektörel uygulamalarla da donatılmasını çok önemsiyoruz. STEM gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda verilen bu tür eğitimler, öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda önemli birer basamak olacaktır. Bu sebeple eğitim programını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Taramalı Elektron Mikroskop (STEM) Eğitim Programı’nın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bu çalışmaların Üniversitemizde artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

STEM Sertifikaları Takdim Töreni, sertifikaların takdiminin ardından gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.