BEUN Teknoloji Transfer Ofisi Ar-Ge Birimi, İstanbul’da gerçekleştirilen “Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Proje Uygulama Eğitimi”ne katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Ar-Ge Biriminin Avrupa Birliği (AB) Black Sea Basin Programı kapsamında yürütmekte olduğu "Know What You Breathe: Mobilizing Communities for Air Quality in the Black Sea Basin-AIRQUEST" başlıklı projenin uygulamasına yönelik İstanbul Ataşehir MESS Teknoloji Merkezinde eğitim düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın ve Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca’nın açılış konuşmaları ile başlayan programa programın yönetim makamı olan Romanya Kalkınma, Bayındırlık ve Yönetim Bakanlığı, Ortak Sekretarya, AB Komisyonunun Interreg programlarına teknik destek sağlayan TESIM Projesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri katılım sağladı.

Etkinliğe Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen BEUN Rektör Yardımcısı ve proje danışmanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, proje ekibinden Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Doç. Dr. Gökhan Gürbüz, Doç. Dr. Bayram Gökbulut ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hilal Gümüş katılım sağladı.

İki gün süren eğitimler boyunca katılımcılar; Programın Genel Kuralları, Projelerin Raporlanması, Proje Harcamalarının Kontrol Süreçleri, Projelerin Mali Yönetimi, Satın Alma ve İhale Kuralları ve Projelerde İletişim, Yaygınlaştırma, Sürdürebilirlik ve Sinerji konularında bilgi sahibi oldular.