AK Parti, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Terziler Köyü’nde yüksek ölüm riski bulunan yola rehabilitasyona sokarak kaza riskini sıfıra indirdi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İlçe Başkanı Birol Yiğit ve İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ali Başören ve Adnan Tıska’nın olaya el atmasıyla sorun çözüldü. İlçeye bağlı Terziler Köyü’nde daha önceleri yaşanan ölümlü kazalar sonucunda köyün yolu kangren haline gelmişti. Yapılan girişimler sonrasında kotası yüksek olan yol, iş makineleri yardımıyla kazılmasının ardından yüksek kaza riski en sonunda raya oturtuldu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İlçe Başkanı Birol Yiğit ve AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ali Başören ile Adnan Tıska’nın takibi ve incelemesiyle yüksek kaza riski taşıyan yolda en azami bir şekilde çalışmalar başlatıldı.

İvedilikle başlatılan çalışmalar nezdinde Terziler Köyü’nün yolu kaza riskinden kurtuldu. Yeni yol ise çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasının ardından trafiğe de açılmış oldu.