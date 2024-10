Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesinde gerçekleşen toplantıya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, 2023-2024 Akademik Yılı’nda yapılan faaliyetler hakkında kısa bir bilgi sundu. Dekan Kara daha sonra 2024-2025 Akademik Yılı’nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yılının planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalara değindi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara’nın konuşmalarının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine değerlendirmede bulundu. BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer, konuşmasının başında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek üniversitenin her alanda gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların öneminin altını çizdi. Bununla birlikte Rektör Özölçer, İlahiyat Fakültesi ile birlikte Üniversitenin tüm birimlerinin hedeflerini en ileriye taşımaya her zaman üstün gayret göstereceğine inandığını belirterek, özellikle öğrencilerin çağın şartlarına uygun donanımlarla yetiştirip geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının oldukça mühim olduğuna dikkat çekti. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmasının sonunda Üniversite olarak imkânlar dâhilinde İlahiyat Fakültesine her zaman desteklerini sunacağını ifade ederek tüm akademik personele yeni akademik yılda başarılar diledi.

BEUN İlahiyat Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in İlahiyat Fakültesi bünyesinde ortaya koydukları üstün çalışmalarından dolayı öğretim üyelerine teşekkür belgesi takdim etmesi ve günün anısına binaen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.