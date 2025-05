Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesinde yer alan Öğrenci Toplulukları, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında sundukları projelerden 18’inin destek almaya hak kazanması ile büyük bir başarıya daha imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve gençlerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen 2024-2025 yılı 4. Dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Devlet ve vakıf olmak üzere Türkiye’deki tüm üniversitelerden yapılan 1995 proje başvuru sonrasında 499’ı ulusal, 789’u yerel olmak üzere toplamda 1288 proje desteklenmeye layık görüldü. 1288 proje arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci Toplulukları 3’ü ulusal 15’i yerel olmak üzere toplam 18 proje kabulüyle büyük bir başarı gösterdi.

Öğrenci Topluluklarının ÜNİDES tarafından desteklenmeye hak kazandıkları başarılarından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri ifade etti:

"7/24 Yaşayan, üreten, bilgi paylaşan, öğrenci dostu ve nitelikli akademik bir bilim yuvası olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizi sadece lisans ve lisansüstü eğitimle kariyer yolculuklarına hazırlamıyoruz; aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de katkı sağlayarak onları akademik camiada, uluslararası bilim arenasında ve iş dünyasında aranan donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için her zaman destekliyoruz. Bu bağlamda Üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri, fikirlerin gelişimine olanak tanıyan, dinamik ve yenilikçi çalışmalar sunarak çeşitli platformlarda önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Daha önce 1. Dönem ÜNİDES kapsamında tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin sunduğu 140 proje arasından öğrencilerimizin 3 projesi destek almaya kazandı. Öğrenci topluluklarımız, 2. Dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında önemli bir başarı elde ederek 15 projeyle desteklenmeye layık görüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, 2024-2025 yılı 3. Dönem başvuru sonuçlarında ise Üniversitemiz öğrenci topluluklarının sunduğu projeler arasından 16 proje daha desteklenmişti. 4. Dönem ÜNİDES kapsamında ise öğrenci topluluklarımızın 18 projesi desteklenmeye layık görüldü. Öğrenci topluluklarımızın her geçen dönem daha fazla projelerinin desteklenmeye layık görülmesi ÜNİDES’e verdiğimiz önemi de ifade etmektedir. Bununla birlikte öğrenci topluluklarımızın ÜNİDES’e sunduğu 15’i yerel 3’ü ulusal olmak üzere toplamda 18 projenin desteklenmeye hak kazanması, öğrencilerimizin fikirleriyle dinamik ve yenilikçi çalışmalar sunarak çeşitli platformlarda önemli başarılar elde ettiğinin de bir göstergesidir. Öğrencilerimizin bu platformda elde ettiği başarılar onların hem akademik gelişimlerine hem de sosyal ve kültürel etkileşimlerine önemli bir kazanım fırsatı sunmaktadır. İnanıyoruz ki her yeni yıl, öğrenci topluluklarımızın faaliyet ve başarıları da artmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimleri için kayda değer fırsatlar sunan çalışmalardan dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere tüm Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte projeleriyle destek almaya hak kazanan değerli öğrencilerimizi ve topluluk danışmanı olan kıymetli akademisyenlerimizi de ayrı ayrı tebrik ediyor, projelerinin başarıyla hayata geçmesini temenni ediyorum."

2024-2025 yılı 4. Dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenmeye layık görülen BEUN Öğrenci Toplulukları ve projeleri şöyle sıralandı:

" Gelenekten Geleceğe: Türk Hükümdar ve Savaşçılar 2 - Beden Eğitimi ve Spor Topluluğu. Prenatal Tarama Testleri Hakkında Farkındalık Projesi - Beun Kök Hücre Öğrenci Topluluğu. Bir Adım, Bir Devrim: Sahne Senin - Bülent Ecevit Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Topluluğu. 7’den 70’e Bilinçli Eller: Köyde - Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Topluluğu. Minik Dişler Büyük Gülüşler - Diş Hekimliği Bilimsel Araştırma Topluluğu. Voices Beyond Walls - Sevgi Evlerindeki Çocukların Seslerini İngilizceyle Daha Uzağa Taşıyoruz - Egather İngilizce Sosyalleşme Topluluğu. Öğreten Oklar: Öğretmenlerimiz Ata Sporumuz Geleneksel Türk Okçuluğunu Sınıfa Taşıyor - Geleneksel Türk Okçuluğu. Sağlıklı Yaşam İçin K efir - Gıda Topluluğu. 9- Eurodesk Genç Temsilciler Eğitmen Eğitimi- Karaelmas Sinema Topluluğu. Teknolojinin Kanatlarında II: Yapay Zeka İle Geleceğe Yolculuk - Karaelmas Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Topluluğu. Biyoplastik ile Sürdürülebilir Bilim - Kimya Teknolojisi Topluluğu. Lösemili Çocuk ve Aileleri: Bir Farkındalık Projesi - Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu. Matematik Sahnede, Denklemler Oyunlarımızda - Matematik Topluluğu. Benim Gücüm Çocuğumun Gücü: Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Anneler ve Çocuklarının Ruhsal İyi Oluşlarının Güçlendirilmesi - Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu. Akran Yaklaşımlı Eğitim Modülleri Projesi: Yaygın Eğitim Eğitmen Eğitimi - Sivil Yaşam Topluluğu. Gençlerin Sesi: Zonguldak’ta Genç Yoksulluğu ve Borçlanma Üzerine Bir Farkındalık Çalışması - Sosyal Hizmet Topluluğu. Maden İşçilerinin Sendikal Haklarına İlişkin Bilinçlerinin Arttırılması Projesi - Sosyal Politika Topluluğu. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve Bolu Abant Gölü Milli Parkı Teknik Gezisi - Ahşap Kültürü ve Doğa Topluluğu.’