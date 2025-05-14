Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Ereğli Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Bengisu Kaya Özgül’ün uzman ve eğitmen, Devrek Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Emre Özgül’ün de eğitmen olarak yer aldığı "Hikâyelerin Dijital Dönüşümü: Öğrenme Güçlükleri İçin Yenilikçi Öğretmen Atölyesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 4008-Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye layık bulundu.

Projenin yürütücülüğünü Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Nurhan Aktaş’ın yaptığı ve TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenmeye layık görülen proje, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitim süreçlerini iyileştirmek amacıyla sınıf ve özel eğitim öğretmenlerinin dijital hikâye tekniklerini kullanarak bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış materyaller tasarlamalarını hedefliyor.

Öğretmenlerin dijital hikâye yazımı konusunda pedagojik ve teknolojik açıdan desteklenmesiyle okuma, yazma ve matematik alanlarında güçlük yaşayan öğrencilere yönelik etkili öğretim materyalleri geliştirilecek. Bu doğrultuda düzenlenecek atölye çalışmaları sayesinde öğretmenlerin hem içerik üretimi hem de web araçlarını dersleriyle bütünleştirme becerileri geliştirilecek. Projenin, öğretmenlerin dijital pedagojik yeterliklerini artırarak sınıf içi uygulamaların niteliğini yükselteceği ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlı eğitim materyallerinin geliştirilmesine katkı sunacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, projenin hem akademik hem de toplumsal etkisinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimden sağlığa, teknolojiden mühendisliğe değin her bir alanda Üniversitemiz yalnızca bilimsel üretimde değil, sosyal sorumluluk alanında da örnek teşkil eden projelere imza atmaktadır. Değerli akademisyenlerimizin uzman ve eğitmen olarak görev aldığı projenin özel gereksinimli bireylerin eğitim haklarına erişimini kolaylaştırma noktasında önemli bir adım olacağını ümit ediyorum. Bugünün öğretmenlerini, dijital çağın öğretim araçlarıyla buluşturmak; yalnızca pedagojik yeterliliklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda özel gereksinimli öğrencilerimize bireysel öğrenme fırsatları sunacaktır. Dijital hikâye anlatımı gibi tekniklerin öğretmen eğitimine dâhil edilmesi, kapsayıcı eğitimin kalitesini artıracağına ve öğrencilerimizin bireysel potansiyellerini ortaya çıkaracağına vesile olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin akademik kurumlarını en iyiye ulaştırma noktasında bizlere her daim destek olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere bilimsel çalışmalarımıza değerli teşviklerinden dolayı TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın ve TÜBİTAK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenmeye hak kazanan projenin yürütücülüğünü gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhan Aktaş ile projede araştırmacı ve eğitmen olarak yer alan Ereğli Eğitim Fakültesi akademisyenlerimizden Doç. Dr. Bengisu Kaya Özgül ile projede eğitmen olarak görev alan Devrek Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Dr. Emre Özgül hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."