Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Şairin Şiir Evreni” söyleşisinin konuğu olan şair ve yazar Betül Tarıman, edebiyat serüvenini, ilham kaynaklarını ve yazma tutkusunu katılımcılarla paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin şiir kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği “Şairin Şiir Evreni” söyleşilerinin son konuğu, şair ve yazar Betül Tarıman oldu. Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu’nda, Elif Burcu Özkan moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Tarıman, hayatından ve şiirle kurduğu bağdan söz etti.

Tarıman, edebiyata yönelişini ve yazma serüvenini şu sözlerle anlattı: “Memur bir ailenin çocuğuyum. Kastamonu’da Rıfat Ilgaz Ödül Töreni’nin düzenlenmesine öncülük ettik. Yaşanan olaylar beni yazmaya yöneltti. Bazen bu yazılar çocuk masalına, bazen bir öyküye dönüşüyor. Yazarken bir kısıtlamaya girmiyorum. Karakterleri olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum. Yazdıklarımın arkasındayım.”

Yazma sürecinde doğa ve tarihten beslendiğini belirten Tarıman, Akdeniz’in antik dokusunun kendisine ilham verdiğini söyledi. Antik Roma dönemine de ilgi duyduğunu ifade eden Tarıman, şiirin hayatın içinde yazıldığını vurguladı.

Çocuklara yönelik yazılar kaleme almayı da çok sevdiğini belirten Tarıman, Trabzon’da görev yaptığı bir köy okulunda yaşadığı anıları paylaştı: “Tek katlı bir okulda çalışıyordum. Yağmur yağdığında alnımıza damlalar düşerdi. Çok uzaklardan gelen kız öğrencilerimiz vardı. Aileleri, özellikle anneleri, onların okumasını çok istiyordu. Ben de göçmen bir annenin kızıyım. Hayatım boyunca bu tür deneyimler beni derinden etkiledi.”

Yazdığı karakterlerin gerçek yaşamdan izler taşıdığını söyleyen Tarıman, sık seyahat etmenin hayal gücüne büyük katkı sağladığını vurguladı. Tarıman, “Öykü kahramanlarım aslında sizlersiniz. Tanıdığım, karşılaştığım insanlar” dedi.

Söyleşinin sonunda, Betül Tarıman “Bir Rüya İçin Gerekli Şeyler” kitabını okuyucuları için imzaladı.