Adıyaman’ın Besni ilçesinde uzun zamandır beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Kış aylarının gelmesiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yerini soğuk havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düşeceği ve rüzgarın gün içerisinde 16 kilometre hıza kadar ulaşacağı bildirildi. İlçenin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza bürünürken, vatandaşlar uzun zamandır bekledikleri karı sevinçle karşıladı.

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirterek, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.