Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı kesilen etin buzdolabında en az 12-24 saat dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca sağlıklı beslenme açısından etin haşlama, ızgara ya da fırında pişirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi kırmızı etin kolay sindirilmesi ve muhtemel sağlık sıkıntılarının yaşanmaması adına önemli bilgiler veren Acıbadem Bodrum Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı kırmızı et tüketirken dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. Yeni kesilmiş kurban etinin sert yapıda olacağını ve bu nedenle sindiriminin zor olacağını vurgulayarak etin buzdolabında en az 12-24 saat bekletilmesini tavsiye etti.

Sağlıklı beslenme için etin pişirilme yönteminin büyük önem taşıdığını; haşlama, ızgara veya fırında pişirmenin en doğru yaklaşım olduğunu söyleyen Diyetisyen Arabalı, "Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri aniden katılaştırır. Isı iç kısmına ulaşamadığında etin yeterince pişmemesi gibi bir risk oluşur. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalı, dışının kömürleşmesine izin verilmemeli" dedi.

Pişirme sırasında kuyruk yağı veya tereyağı gibi ilave yağlar kullanılmaması gerektiğine değinen Diyetisyen Arabalı, etin kendi yağıyla pişmesinin daha sağlıklı bir tercih olduğunu söyledi. Etin sebzelerle birlikte veya salatayla servis edilmesinin sindirim sistemine katkı sağlayacağını ifade etti.

"Porsiyonlara dikkat edilmeli"

Kırmızı etin günde en fazla 100-150 gram arasında tüketilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen Arabalı, "Aşırı miktarda kırmızı et tüketimi mideyi zorladığı gibi kolesterol seviyesini de artırabilir. Kalp-damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyonu olan bireylerin yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri büyük önem taşır" dedi.

Kızartma veya kavurma gibi yağ oranı yüksek pişirme yöntemlerinden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Arabalı, "Etin yanına bol salata, yoğurt veya sebze yemeği eklenerek sindirimi kolaylaştırmak mümkündür. Et yemeklerinin yanında limonlu zeytinyağlı salatalar tüketmek demir emilimini artırır" diye konuştu.

"Hafif bir kahvaltıyla başlayın"

Günün diğer öğünlerinin dengeli beslenme açısından önemli olduğunu belirten Diyetisyen Arabalı, "Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlanmalı. Tam tahıllar, yumurta, az yağlı peynir, zeytin ve bol sebze içeren bir kahvaltı yapılmalıdır. Gün boyunca 2-3 litre su tüketilmelidir. Şekerli ve gazlı içecekler yerine de ayran, şekersiz komposto ya da bitki çayları tercih edilmelidir" dedi.

Tatlı ihtiyacı hissedildiğinde sütlü tatlılar ya da meyvelerin daha uygun bir tercih olduğunu belirten Diyetisyen Arabalı, "Günde 30 dakikalık yürüyüş sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda kilo kontrolüne de yardımcı olur" ifadelerini kullandı. Diyetisyen Arabalı, mide rahatsızlığı olanların yağlı, baharatlı etlerden ve sakatatlardan uzak durmasının altını çizerken, pilav ve tatlı gibi kalorisi yüksek gıdaların aynı öğünde tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Çözülen etler yeniden dondurulmamalı"

Kesilen etin hijyenik şartlarda saklanmasının gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Diyetisyen Arabalı " Derin dondurucuya ve buzdolabına kaldırılacak etler birer yemeklik porsiyonlara ayrılarak buzdolabı poşetine ya da yağlı kağıda sarılmalı. Bu şekilde -2 derecede birkaç hafta, -18 derecelik derin dondurucuda ise daha uzun süre saklanabilir" dedi.

Çözülen etlerin yeniden dondurulmaması gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Arabalı şunları ifade etti: "Etin dondurulup çözülmesi sırasında bazı mikroorganizmalar hızla çoğalabilir. Bu nedenle çözülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurucuya konulmamalıdır. Etin çözülmesi için oda sıcaklığı ya da kalorifer üstü gibi yöntemler sağlık açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir, en doğrusu etin dondurucudan buzdolabının normal kısmına alınarak çözülmesini beklemektir"

Çiğ etle temas eden kesme tahtalarında kesinlikle sebze ve meyve doğranmaması gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Arabalı, "Et hazırlanırken mutfak hijyenine dikkat edilmesi hem gıda zehirlenmelerinin hem de bulaşıcı hastalıkların önüne geçer" diye konuştu.