Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bodrum FK maçı için bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Bodrum’a giderek kampa girecek.