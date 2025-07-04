Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın, BKT EuroCup B Grubu’ndaki rakipleri belli oldu.
BKT EuroCup 2025-2026 sezonu fikstür çekimi İspanya’nın Barselona kentinde yapıldı. Kura çekimi sonrası Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın rakipleri de belli oldu.
Siyah-beyazlılar, B Grubu’nda; Türk Telekom, Cosea JL Bourg-En-Bresse, Ratiopharm Ulm, Buducnost VOLI Podgorica, Panionios Athens, Lietkabelis Panevezys, Dolomiti Energia Trento, Niners Chemnitz ve London Lions ile karşılaşacak.
EuroCup’ta sezon 30 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
Kaynak: İHA