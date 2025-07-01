Beşiktaş, Tammy Abraham’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme haline olduğu golcü futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Tammy Abraham’ı taşıyan özel uçak, saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.
Kaynak: İHA